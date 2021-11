Un nemico al giorno. Fabrizio Corona continua ad attaccare tutti, e questa volta nel mirino dell’ex re dei paparazzi c’è Giorgia Soleri, fidanzata del leader dei Maneskin Damiano David.

Corona, accusato di essere il burattinaio delle vicende all’interno della casa del Gf Vip, dopo aver smentito queste voci in una story Instagram si è scagliato contro la modella e attivista milanese, che negli ultimi mesi ha dato il via a una battaglia contro la vulvodinia.

A far andare su tutte le furie Corona, una foto pubblicata dalla giovane. Senza peli sulla lingua come sempre l’ex re dei paparazzi: “Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”.

Il motivo? Sponsorizzando un brand di abbigliamento sportivo, Giorgia Soleri mostra i peli sotto le ascelle. Che fanno “vomitare” Fabrizio Corona.

