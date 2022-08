Dopo quella fra Totti e Ilary un’altra separazione, in realtà non ancora confermata dai diretti interessati ma che i meglio informati sostengono sia già tale, destinata a scatenare gossip e paparazzi: è quella fra Claudio Amendola e Francesca Neri, fra le coppie dello spettacolo più amate.

I due sono insieme da più di 20 anni, ma sono convolati a nozze solamente l'11 dicembre 2010, a New York. Dalla loro unione è nato Rocco, oggi 22enne.

Secondo quanto riportato dalla rivista “Diva e donna”, l’attore dei Cesaroni avrebbe però già lasciato la casa in cui viveva insieme alla moglie. E sempre più frequentemente è stato visto da solo a cena nei locali romani.

L'attrice ha da poco raccontato nel suo libro "Come carne viva" la lunga battaglia combattuta contro la cistite interstiziale cronica, la malattia che l'ha colpita alcuni anni fa e che ancora oggi, nonostante i grandi miglioramenti, non la abbandona completamente. Una malattia che ha messo a dura prova non solo il suo fisico e la sua sopportazione, ma anche i legami con i familiari e le persone a lei più care.

“Dormivo di giorno perché di notte il dolore è meno forte – spiega – ho cominciato ad andare sul pc e incontrare persone con il mio stesso disturbo. Interagivo poco con mio marito e mio figlio e mi occupavo poco di casa, la cosa che mi è pesata di più è stato il male che ho fatto a loro, c'ero e non c'ero. Avevo perso lucidità, per un momento ho anche pensato al suicidio, ma ci vuole comunque un coraggio terribile. Ora so cosa posso fare e cosa evitare, dall’aria condizionata al mangiare piccante, ma nella vita ci sono tante altre cose”.

“Starle affianco è stato il mio compito, non è stato difficile. È stato più difficile per lei”, erano state le parole del marito a “Verissimo” accanto a Francesca per la presentazione del suo libro. “Sto con lei da vent'anni, l'amore migliora – aveva aggiunto Amendola – . Si depura da tante scorie”.

Ora la notizia della separazione, ma sarà davvero così? Appena qualche mese fa la Neri dedicava sui social un post romantico al marito per il suo compleanno: “Due amanti felici non hanno né fine né morte – aveva scritto citando Pablo Neruda – nascono e muoiono più volte vivendo”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata