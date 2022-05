Ciro Immobile sta per diventare papà per la quarta volta.

La moglie Jessica Melena è in dolce attesa: l’annuncio via Instagram è arrivato tramite un tenero video nel quale mamma e papà danno la notizia ai loro tre figli Michela, Giorgia e Mattia.

"Vi dobbiamo dire che... nella pancia di mamma c'è un bimbo!", dice il calciatore, scatenando la gioia delle più grandi, mentre il piccolo Mattia resta un attimo interdetto.

Il calciatore, nato 32 anni fa a Torre Annunziata, milita dal 2016 nella Lazio. Per un periodo ha giocato nel Pescara, ed è qui che ha conosciuto Jessica: i due si sono sposati nel 2014.

In casa Lazio intanto è in arrivo anche un altro fiocco: proprio pochi giorni fa è andato in scena un “gender reveal party” in grande stile (con qualche polemica) addirittura all’Olimpico di Roma per il primogenito di Mattia Zaccagni e dell’influencer Chiara Nasti.

