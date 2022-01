"Primo selfie senza mascherina perché sono negativa!”.

Con questo post – accompagnato da una foto che la ritrae sorridente con in braccio la figlioletta Vittoria – Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi milioni di follower di essere guarita dal Covid.

Il messaggio è stato accolto da centinaia di commenti dei fan, felici che la loro beniamina si sia ristabilita senza gravi conseguenze.

L’influencer aveva annunciato di essere positiva poco dopo Natale. Una notizia che l’aveva costretta assieme al marito Fedez e ai figli a rinunciare alle vacanze di Capodanno, per tornare a Milano, in quarantena.

Ma anche in isolamento non aveva rinunciato a postare le foto della sua quotidianità, anche se sempre con indosso la mascherina. Ora la prima immagine a volto scoperto.

Diversa la situazione di Fedez, che – al contrario della moglie – è ancora positivo. Ma in casa Ferragnez non manca comunque l’allegria, come dimostra il divertente siparietto postato sui social proprio dal rapper: una storia dove Chiara lo prende in giro scherzosamente improvvisando un simpatico balletto di scherno.

(Unioneonline/l.f.)

