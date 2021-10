Chiara Appendino mamma bis.

L’ex sindaco di Torino ha dato alla luce, all’ospedale Sant'Anna della Città della Salute del capoluogo piemontese, il suo secondogenito.

Andrea il nome dato al bimbo, nato con parto cesareo e che pesa 3,3 chili. Da quanto si apprende, mamma e neonato stanno bene.

Appendino e il marito, Marco Lavatelli, sono diventati genitori per la prima volta a gennaio 2016, quando è nata la primogenita Sara, che oggi ha 5 anni.

L’esponente del Movimento 5 Stelle, dopo il mandato al municipio di Torino, ha scelto di non ricandidarsi per una seconda legislatura, passando il testimone alla compagna di partito Valentina Sganga, che però non è riuscita a centrare l’elezione.

(Unioneonline/l.f.)

