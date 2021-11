La principessa Charlene di Monaco sarebbe “quasi morta” nel corso della sua permanenza in Sudafrica, dove è rimasta per diverse settimane per sottoporsi a un intervento chirurgico e dove avrebbe anche avuto un collasso. Lo ha rivelato una fonte vicina alla famiglia Grimaldi a Page Six.

Quanto basta per rinfocolare voci e discussioni sullo stato di salute della moglie del principe Alberto, da anni ormai al centro di gossip e illazioni.

Secondo la fonte, nel corso del suo soggiorno nel suo Paese d’origine, Charlene avrebbe perso quasi metà del suo peso, nutrendosi praticamente solo di liquidi.

Inoltre, la stessa fonte ha chiarito che i problemi che l’attanagliano non sono – anche questo insinuano i rumors – di natura psichica, bensì dovuti a “un'infezione all'orecchio, al naso e alla gola, che ha provocato gravi problemi ai seni nasali e alla deglutizione, derivanti da un precedente intervento chirurgico”.

Poi si punta anche il dito sull’entourage di corte, che tenderebbe a sminuire o coprire la gravità della situazione.

Insomma, nuova carne al fuoco delle indiscrezioni, che alimentano la preoccupazione per la ex nuotatrice sudafricana, oggi 43enne.

Sempre secondo i rumors, dopo essere rientrata nel Principato, Charlene è già volata altrove: sembra in Svizzera, “per disintossicarsi” da una “dipendenza”, forse dai farmaci che ha iniziato ad assumere per curare la patologia che l’affligge.

