Nozze in vista per Cesara Buonamici. Il volto noto del Tg5 sposerà, dopo 24 anni di fidanzamento, il compagno Joshua Kalman, medico israeliano di 71 anni.

La data del matrimonio civile non è stata ufficializzata ma, secondo “Novella 2000”, sarebbe stato scelto il periodo estivo e Fiesole come location, città di origine della sposa.

Finora la coppia non aveva voluto celebrare il rito e, come aveva detto la giornalista, era una sorta di scelta per non “rovinare” il loro equilibrio. Ora la svolta.

I due si sono conosciuti a Roma. Sempre molto riservati, difficilmente li si può incontrare a serate mondane, non hanno avuto figli.

