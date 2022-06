Non c’è pace per Britney Spears. La cantante, che nelle scorse settimane ha affrontato un aborto spontaneo, ieri si è sposata, in California, con il compagno, Sam Ashgari, conosciuto nel 2016. Ma la giornata è stata rovinata dall’ex marito, Jason Alexander, che ha tentato di intrufolarsi alla cerimonia che si teneva a Ventura, sostenendo di essere nella lista degli invitati, è stato bloccato dalla security e infine arrestato dalla polizia.

Il matrimonio con la cantante era stato celebrato nel 2004 ma era durato solo 55 ore, poi era stato annullato.

Britney, 40 anni, è stata sposata anche con Kevin Federline, da cui ha avuto due figli che ora hanno 15 e 16 anni.

