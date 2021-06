“Solo noi italiani abbiamo tutto nello stesso Paese: W La Maddalena, W il mare nostrum, W l’Italia e chi la tratta bene”.

Caterina Balivo si gode un po’ di mare e di relax a La Maddalena, in compagnia della sorella Sarah e di alcune amiche.

Un paesaggio che la commuove, racconta ai follower: "Sono commossa dalla bellezza di questo posto. Io mi chiedo perché sono arrivata a 41 anni e non ci sono mai venuta".

L’occasione è stata la Giornata Mondiale dell’Oceano, celebrata l’8 giugno per “educare sul ruolo fondamentale del mare per il nostro futuro”. La conduttrice è stata scelta come madrina dall’Unesco: “Dal parco de La Maddalena sono pronta, per i prossimi 10 anni, a ‘formare’ una generazione oceano”.

(Unioneonline/D)

