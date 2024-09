Primo red carpet di coppia per Brad Pitt e Ines de Ramon.

L’attore e l’imprenditrice si sono presentati mano nella mano alla prima di Wolfs - Lupi solitari, film fuori concorso alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, in cui Pitt è protagonista con George Clooney.

Il divo hollywoodiano, 60 anni, e De Ramon, 34, vice-presidente del marchio di alta gioielleria Anita Ko, starebbero insieme da almeno un paio d’anni, ossia da quando lei si è separata dall'attore e star di The Vampire Diaries Paul Wesley.

Un amore tenuto finora lontano dai riflettori, a parte qualche avvistamento a Los Angeles e sul circuito di Silverstone a Northampton, in Inghilterra.

Secondo Page Six i due vivono insieme dallo scorso febbraio e quest’estate sono stati anche a Chateau Miraval, proprietà francese al centro di una battaglia legale tra Pitt e l’ex moglie Angelina Jolie. Anche lei a Venezia, venerdì: i due ex coniugi non si sono incrociati.

(Unioneonline/D)

