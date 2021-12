Bianca Berlinguer convola a nozze con il compagno di una vita Luigi Manconi. La coppia, che ha sempre mantenuto uno stretto riserbo, forse avrebbe preferito tenere riservata anche questa notizia, ma il settimanale “DiPiù” ha scovato le pubblicazioni affisse all’albo pretorio del comune di Roma.

Lei 62 anni, lui 73, stanno insieme dal 1996 e hanno una figlia di 23 anni, Giulia.

Per la conduttrice di Cartabianca è il secondo matrimonio, dopo quello con Stefano Marroni, giornalista oggi a capo della comunicazione Rai. Anche Manconi ha un matrimonio alle spalle, e altri due figli: è originario di Sassari, giornalista, docente universitario, scrittore e politico. E’ stato parlamentare in tre legislature, prima nelle file dei Verdi, poi la militanza nei Ds e nel Pd. Nel secondo governo Prodi, dal 2006 al 2008, è stato sottosegretario alla Giustizia. Ipovedente, convive da oltre dieci anni con questa malattia: ancora oggi scrive editoriali per La Stampa e La Repubblica.

La data del matrimonio non è stata annunciata e con tutta probabilità non sarà mai comunicata ufficialmente, vista la riservatezza della coppia.

(Unioneonline/L)

