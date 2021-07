“Questa è la mia meravigliosa terra, con tutte le sue sfumature e il suo maestrale che ogni volta fa arrabbiare, ma la rende così speciale. Così, semplicemente senza filtri. La mia Sardegna”.

E’ la dichiarazione d’amore di Bianca Atzei, che su Instagram ha dedicato un appassionato post alla sua terra d’origine, accompagnandolo con la suggestiva foto di un tramonto infuocato sul mare.

La dichiarazione d'amore di Bianca all'Isola e alle sue bellezze naturali

La cantante è sbarcata in Sardegna per le vacanze, assieme al fidanzato Stefano Corti e ad alcune amiche e sta condividendo con i suoi follower i momenti più belli delle sue ferie, tra Costa Smeralda ed entroterra.

E tra vita da barca, feste di compleanno (Corti proprio in questi giorni ha compiuto 36 anni) e tuffi in mare, l’artista si gode il relax in attesa di riprendere gli impegni sul palco, dopo l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato – altro tributo alla Sardegna – “Sardegna”, che richiama la celebre hit di Giuni Russo, dedicata ad Alghero.

(Unioneonline/l.f.)

