Belen Rodriguez ha ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'arrivo di Luna Marie.

Per il parto è ormai questione di giorni e la showgirl argentina non vede l’ora.

Nei commenti a un suo post su Instagram ha spiegato che ormai manca "pochissimo" al termine e di aspettare "da un momento all'altro".

Ha poi risposto alla domanda di un follower che le chiedeva se fosse emozionata con un "uhhhh tantissimo, ma tantissimissimo".

A chi le ha fatto notare come, dallo scatto che la ritrae, non sembri per nulla sciupata ha replicato che il segreto è "mangiare".

Belen ha condiviso le diverse tappe della sua gravidanza sui social.

Dopo il primogenito Santiago, avuto da Stefano De Martino, la presentatrice aspetta Luna dal compagno Antonino Spinalbese.

"Lo abbiamo deciso - aveva raccontato annunciando di essere incinta ormai al quinto mese -. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più".

(Unioneonline/F)

