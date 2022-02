Barbara D’Urso starebbe per diventare nonna.

L’indiscrezione lanciata da Dagospia si spinge fino ad anticipare il sesso del bebè: una bambina.

Non si sa quale dei due figli di D’Urso sarà presto papà, se Giammauro o Emanuele Berardi, figli del produttore cinematografico Mauro, amore durato dal 1982 al 1993.

Il primo ha 36 anni, il secondo 34. Nessuno dei due ha mai voluto fare televisione in alcun modo, salvo una piccola partecipazione del secondogenito a uno scherzo di “Scherzi a parte”.

Intanto, in attesa che la notizia venga confermata o smentita, la conduttrice nata a Napoli 64 anni fa si prepara a tornare in televisione in prima serata con la nuova edizione de “La pupa e il secchione”.

