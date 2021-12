“C’è affetto, ma anche affinità e sì, grande attrazione".

Arisa, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, parla così del suo compagno di gara, il ballerino Vito Coppola: “Non è il momento di parlarne… Ma di certo è stato molto importante avere lui al mio fianco perché avevamo lo stesso obiettivo e non volevo deluderlo”.

Il trionfo nella trasmissione della prima serata di RaiUno “è una grande soddisfazione”, racconta la cantante al Corriere della Sera. Soprattutto considerando che il ballo non è il suo mestiere, anzi: “Ero abbastanza indietro, sono da sempre scoordinata”.

Ha vinto anche perché, sostiene, “molte persone si sono identificate in me: la perfezione non è di questo mondo”.

Tra i momenti più belli di questa sua corsa alla finale “quando è venuto mio padre. Poi quando mi sono accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa”. E, ovviamente, “la vittoria".

C’è anche qualche neo, però: come quando “Serena Bortone quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film erotico: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

Al secolo Rosalba Pippa, Arisa ha vinto davanti alla modella Bianca Gascoigne. Terzi, a pari merito, Morgan e Sabrina Salerno.

