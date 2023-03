Si chiama Dalila Gelsomino la nuova fiamma di Eros Ramazzotti.

Lo rivela Chi, dando un nome e un volto alla misteriosa donna con cui il cantante si baciava in una foto postata qualche giorno fa nelle storie di Instagram con la scritta «Auguri amore mio».

Gelsomino quel giorno, il 6 marzo, compiva 34 anni (è nata nel 1989): di lei si sa che è laureata all’Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo e ha preso una borsa di studio alla New York University di Albany.

«In passato - scrive il settimanale - ha fatto anche la modella (come la madre), poi ha iniziato a lavorare più dietro le quinte di quel mondo, come pr e organizzatrice di eventi. Ha coltivato anche qualche aspirazione come cantante (su YouTube ci sono dei video) e anni fa si esibiva dal vivo nei locali e agli eventi fashion. Nel 2016 si è trasferita a Playa del Carmen, in Messico, dove tuttora vive e lavora nel settore immobiliare e dell’ospitalità».

È proprio qui che i due si sarebbero conosciuti.

