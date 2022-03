Ospite a Verissimo, Andrea Delogu si è raccontata. Parlando di tante cose, tra cui la sua nuova vita sentimentale dopo il divorzio con Francesco Montanari.

La conduttrice di origine sarda sta frequentando un modello e ha ironizzato sulla sua giovane età: “E’ molto più giovane di me, quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà”, ha detto.

Nessun rancore nei confronti dell’ex marito, da cui si è separata un anno e mezzo fa: “Sono stata felice, moglie di una persona fantastica e di un grandissimo attore. La storia è finita un anno e mezzo fa, ci siamo separati ma siamo stati bravi a nasconderlo, si è saputo sei mesi dopo”.

E oggi? “Siamo amici, l’amore è stato profondissimo e ha bruciato le tappe, ora si è trasformato. Noi eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato.Così ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Uno come Francesco non lo incontrerò più, è una persona meravigliosa”.

Il nuovo fidanzato, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe il modello Luigi Bruno, 23 anni. Andrea, che di anni ne ha 40, non ha fatto il nome e si è definita single. “Basto a me stessa, adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. Fa il modello e ha 23 anni, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia”.

La differenza d’età? “Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Lui è molto più giovane ma io sono in forma. Vado in palestra, lui mi fa mangiare sano, è divertente. In costume è molto bello”.

(Unioneonline/L)

