Nuova casa, nuovo libro (“Contrappasso”), nuovi progetti e un nuovo amore. Andrea Delogu, quarant’anni da due giorni, si sente più viva che mai. “Sono rifiorita”, rivela in un’intervista al Corriere.

Dopo il divorzio dall’attore Francesco Montanari, nel 2020, dopo quattro anni di matrimonio e un lungo fidanzamento, ora sta vivendo una relazione con Luigi Bruno, modello 23enne.

Nel 2022 fa ancora “scalpore” che una donna abbia 17 anni più del proprio compagno: “È imbarazzante. Non puoi crederlo finché non lo vivi sulla tua pelle. Continuiamo a raccontare che un uomo che invecchia diventa più interessante, mentre una donna appassisce. Io invece ora che ho compiuto 40 anni (con un divorzio alle spalle) ho comprato casa, ho tanti progetti che mi piacciono, mi sono legata a una persona…”.

Lei e Luigi non vivono insieme: “Lui viaggia tanto, per fortuna. I miei coetanei vorrebbero subito una storia seria. Luigi vuole me, punto”.

Anche la carriera va a gonfie vele: in tv con Stefano De Martino condurrà “Tim Summer Hits” (in prima serata su Rai 2 e RaiPlay da giovedì prossimo): "Noi ragazzi degli anni ’80 siamo cresciuti con il Festivalbar. Stefano e io faremo in modo che tra un cantante e l’altro ci sia morbidezza e il pubblico reagisca”.

Ci saranno Achille Lauro, Blanco, Elodie, Madame, Fedez: “Sento che nella ‘nuova scena’ c’è futuro. Raccontano tutto di sé sui social, quando poi li intervisti senti tanta profondità”.

