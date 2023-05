«Ci siamo conosciuti due anni fa su Instagram, mi ha scritto lui per primo, ero single».

È iniziata così la storia d’amore di Andrea Delogu e Luigi Bruno, modello di 24 anni. Era lui, inizialmente, a farle la corte: «Io rispondevo gentile, niente di più, però lui non mollava. Ci scambiavamo messaggini», ha raccontato la presentatrice e speaker radio, 40 anni, al Corriere della Sera.

Un giorno «si è presentato a Roma a sorpresa, senza avvisarmi. “Ti voglio conoscere, sono qui, ci vediamo?”. Potevo dirgli di no? Abbiamo fatto una lunga passeggiata notturna e insomma… piano piano ho ceduto. Eppure insistevo: “Viviamo in due mondi troppo diversi, non può funzionare”. Finché Luigi non mi ha smontato: “Ma diversi cosa? Mi piaci e basta”».

Per un po’ «ho continuato a precisare che ci stavamo solo frequentando, finché un giorno Luigi mi ha corretto, guardandomi dritto negli occhi: “Noi stiamo insieme, tu sei la mia ragazza”. E io: “Hai ragione”».

I sedici di differenza la impensierivano: «Siamo strutturati per pensare in un certo modo. Per lui invece non è mai stato un problema e ora non lo è più nemmeno per me. Se mi fanno battute, ci rido. Quando ci hanno paparazzato insieme ed è uscita la notizia, qualcuno mi diceva: “Eh, ma attenta che poi finisce, vedrai che ti lascia”. E io: “Guarda che è finita pure con mio marito e avevamo la stessa età”. Ormai non mi accorgo nemmeno che è più piccolo, quando lo vivi è diverso, non ci fai più caso».

Le abitudini sono diverse, ma non è un problema: «Luigi ama andare in discoteca all’una e rientrare alle sei del mattino, io non più. Me ne vado a letto a un’ora decente ma va bene così, non bisogna per forza fare tutto insieme, ognuno deve avere la propria libertà».

Con Francesco Montanari, l’attore di Romanzo Criminale che ha sposato nel 2016 e da cui ha divorziato nel 2021 «restano bei ricordi, anche da ex siamo legati, sono felice di aver passato una parte di vita con lui e grata di averlo incontrato. Certo è stata dura ammettere che l’amore era finito, che non era per sempre. Sul momento pensi che il dolore sia troppo forte, che non ce la farai a superarlo, invece poi ritrovi un tuo equilibrio e riprendi a vivere».

(Unioneonline/D)

