“Sono uscita dal mondo dello spettacolo per scelta e sono soddisfatta della mia decisione”.

Alessia Merz, 47 anni, ex ragazzina di “Non è la Rai” e poi showgirl di successo fra gli anni Novanta e i primi Duemila a “Striscia la Notizia”, “Meteore” e “Quelli che il calcio”, da tempo si è “ritirata” a vita privata, dedicandosi alla famiglia che ha formato con il marito ed ex calciatore Fabio Bazzani. Vivono a Zola Predosa, in provincia di Bologna.

“Ho conosciuto Fabio, dopo un anno ci siamo sposati e poi sono arrivati subito i nostri due figli – racconta al Corriere della Sera -. Ero talmente entusiasta di questa nuova fase della mia vita che sono trascorsi tre o quattro anni in un istante, con emozioni diverse e bellissime. Volevamo una famiglia e l’abbiamo costruita. L’uscita dal mondo dello spettacolo è stata voluta e naturale”.

Oggi, continua, “apprezziamo entrambi anche stare a casa. Preferiamo la trattoria ruspante al locale chic dove firmare due autografi in più. Ci piace essere Alessia e Fabio. Il top della nostra mondanità sono le vacanze estive a Milano Marittima”.

Bazzani in realtà continua a lavorare, è nello staff di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Lei invece ha scelto di mettere un punto: a volte, ammette, “può mancarmi l’idea di fare qualcosa che mi permetta di rimettermi al centro, ma la mia vita oggi è inscindibile da quella della mia famiglia. Quando faccio qualche lavoro per un paio di giorni capisco che non ho più la mentalità di un tempo. Le proposte importanti ci sono anche per i reality: mi avevano chiesto di partecipare a ‘Pechino Express’ e anche all’edizione che è appena iniziata de ‘L’Isola dei Famosi’. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”.

Quanto all’esperienza di “Non è la Rai”, “a differenza di altre colleghe non la rinnegherò mai”. E’ stata “una palestra di vita ritrovarmi a competere con un centinaio di ragazzine per ottenere un’inquadratura. Senza contare le lamentele dei genitori appostati dietro le quinte come iene. Le cose sono cambiate, ma in realtà sono anche rimaste uguali”.

