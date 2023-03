Nuova fiamma per Luigi Di Maio?

Rumors e beninformati dicono di sì: l’ex ministro del Lavoro del Movimento 5 Stelle, che con i “grillini” ha poi rotto per far parte per se stesso, avrebbe ormai dimenticato la sua ex fidanzata Virginia Saba e avrebbe al suo fianco una nuova compagna. Si tratterebbe di Alessia D’Alessandro, 33 anni, ex modella italo-tedesca, che parla cinque lingue e che fu candidata per i 5 Stelle in Cilento, nel collegio Agropoli - Castellabate, senza però essere eletta.

Nel suo curriculum studi alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema, un’esperienza come assistente economico della Cdu, il partito conservatore tedesco, e in alcune aziende italiane, nel campo delle risorse umane e del turismo.

Sui profili social di entrambi ancora nessuna foto assieme, ma secondo quanto riferito da molti quotidiani i due sono stati avvistati in compagnia lo scorso weekend, a Venezia.

(Unioneonline/l.f.)

