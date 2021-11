Dal difficile rapporto con il padre al divorzio dal marito Simon Konecki, passando per la perdita di peso.

Adele si racconta in un’intervista a 360 gradi con Oprah Winfrey, a pochi giorni dal debutto del suo quarto album, "Thirty", che uscirà venerdì. La cantante di Tottenham, 33 anni, si è confessata nella stessa location che lo scorso marzo aveva fatto da sfondo alla famosa chiacchierata tv con i Duchi di Sussex Harry e Meghan.

In primo piano la figura del padre alcolizzato, Mark Evans, da cui la madre di Adele si è separata quando lei aveva appena due anni: "L'assenza totale di presenza e di sforzi di mio padre con me" è stata "una ferita profonda" che sta tuttora cercando di guarire e che ha condizionato anche le sue relazioni: "Non ho mai avuto finora aspettative. Ero convinta che l'altro a un certo punto mi avrebbe lasciato".

Nel salotto di Oprah Adele ha poi parlato dell’ex marito Simon Konecki, sposato nel 2018 dopo anni di convivenza: "L'unione tra noi camminava a fatica". Dall’amore con Simon è nato il loro bimbo, Angelo, oggi nove anni: "Sono stata sempre ossessionata dall'idea di una famiglia nucleare perché non ne ho avuta una. E ora ho sensi di colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia. A volte mi chiedo se avrei fatto meglio a tener la bocca chiusa invece di far male alle due persone che amo di più al mondo".

Dopo il divorzio ha affrontato un periodo molto difficile, stress che ha sfogato in palestra: "Era l'unico luogo dove mi sentivo calma e non avevo più attacchi di panico". In due anni ha perso quasi 50 chili grazie a un ferreo programma di esercizio fisico. Non temeva le reazioni dei fan? "Il mio corpo è stato un oggetto per tutta la mia carriera. Ho abbastanza preoccupazioni, non voglio aggiungerne un'altra".

Ora c’è un nuovo amore nella vita di Adele. E’ Rich Paul, il super agente di LeBron James e altri grandi del basket: "Mi fa ridere. E' buffissimo. E questa è la prima volta che mi sono amata e mi sono aperta ad amare ed essere amata".

(Unioneonline/D)

