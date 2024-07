Cerimonia caratterizzata da grande commozione quella con la quale Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati a Rimini. Testimoni Milly Carlucci (per lei) e Marco Di Terlizzi (per lui), a celebrare è stato Stefano Bonaccini, presidente della regione.

Gli sposi si sono scambiati le promesse.

«Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita, mi hai preso per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata», ha detto Simona Ventura. «Una donna importante come te dà luce a un uomo e per questo ti dico sempre grazie», è stato un passaggio della promessa di lui.

Circa 200 gli invitati che hanno preso parte al rito civile e poi alla cena.

La conduttrice e il giornalista sono insieme da sei anni e la proposta di matrimonio è arrivata in diretta tv, nell'ultima edizione di “Ballando con le Stelle” dove entrambi erano in gara, rivali tra tango, salsa e merengue.

