Già balzata all’attenzione delle cronache mondiali lo scorso aprile per aver vinto Miss Universo per la provincia di Buenos Aires, adesso Alejandra Rodríguez, 60 anni, fa di nuovo parlare di sé per essere arrivata in finale, tra le prime 15 concorrenti, a Miss Universo Argentina.

La modella ha ricevuto il premio speciale di Miss Volto 2024.

La vincitrice della competizione è stata Magali Benejam Corthey, 29 anni, della provincia di Cordoba.

