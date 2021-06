È stato inaugurato oggi dall'aeroporto Costa Smeralda il nuovo collegamento, operato da Vueling, tra Olbia e Firenze. Il primo volo è atterrato alle 12.35 di questa mattina.

La rotta rientra nella strategia di espansione della compagnia spagnola, che per quest'estate punterà sia sull'Italia sia sul mercato domestico.

Avrà due frequenze settimanali, il lunedì e il sabato, e sarà attiva fino al 30 ottobre.

"Da oggi diamo ufficialmente il via alla stagione estiva. Con la nuova rotta non solo agevoliamo i collegamenti verso una delle destinazioni estive più frequentate dagli italiani e dagli stranieri, ma sosteniamo anche la ripartenza del turismo sul territorio italiano", ha dichiarato Charlotte Dumesnil, director of sales, distribution and alliances della società.

La compagnia collegherà Olbia anche a Barcellona, hub di Vueling e scalo strategico per raggiungere altre destinazioni.

(Unioneonline/F)

