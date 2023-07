Il progetto si chiama “e.INS-Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia” e rientra nei 10 Spoke dell'Hub coordinato dall'Univesrità di Sassari che ha coinvolto enti, banche, porti, aeroporti e tanti altri soggetti pubblici e provati vincendo il bando per il finanziamento tramite Pnrr. Questa mattina la Camera di Commercio del Nord Sardegna ha tenuto il primo incontro dello Spoke 4 “Finanza e credito”.

L'obiettivo è creare una organizzazion che acceleri attraverso i servizi e renda sistematico per le nuove piccole e medie imprese e per quelle esistenti sia la digitalizzazione, sia l'accesso al credito, in modo da facilitare i finanziamenti.

Lo Spoke 4 ha una dotazione di 7,6 milioni che con la contribuzione privata arriva a 8,6 milioni. Una parte sarà utilizzata per la ricerca e l'affinamento del sistema destinato ad aiutare le imprese, una parte sarà erogata alle aziende tramite bandi a cascata.

A illustrare il sistema rivoluzionario per l'economia sono stati il rettore dell'ateneo di Sassari Gavino Mariotti, il professore Riccardo De Lisa dell'Università di Cagliari e per la Camera di Commercio, capofila del progetto, il presidente Stefano Visconti, il segretario generale Pietro Esposito e la responsabile del progetto Monica Cugia.

