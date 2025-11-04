Vertenza entrate, fissato per il 20 novembre l’incontro Todde-GiorgettiLa presidente è attesa al Mef per discutere degli 1,7 miliardi non riconosciuti negli ultimi anni alla Regione
Fissato l’atteso incontro tra Regione e Governo sulla vertenza entrate.
Il prossimo 20 novembre Alessandra Todde è attesa al Mef, a Roma. Assieme all’assessore del Bilancio Giuseppe Meloni, incontrerà il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per affrontare il tema del credito che la Regione Sardegna vanta nei confronti dello Stato per i mancati introiti derivanti dalle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Si tratta di 1,7 miliardi di risorse non riconosciute negli ultimi anni alla Regione, che spera in un accordo a breve per programmare nuove risorse da inserire già nella manovra 2026.
