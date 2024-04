Verona, la Sardegna subito protagonista al 56esimo Vinitaly, inaugurato ieri.

La famiglia Argiolas, della cantina di Serdiana, insieme al giornalista Bruce Sanderson, senior editor di "Wine Spectator", sono i vincitori 2024 del premio "Vinitaly International". Il riconoscimento, consegnato alle sorelle Valentina Argiolas e Francesca Argiolas, viene assegnato ogni anno alle personalità che si sono distinte nel contesto vitivinicolo nazionale e internazionale.

La cantina Argiolas è stata selezionata per il prezioso contributo alla promozione all'estero del vino made in Italy e «l'incrollabile dedizione all'eccellenza, all'innovazione e alla sostenibilità», nonché per la sua «capacità visionaria» nel valicare i «diversi confini fino a elevare i vini sardi al livello del palcoscenico globale».

