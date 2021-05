Seconda edizione per il Concorso enologico nazionale "Vermentino", autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, patrocinato da Regione Sardegna, Comune di Cagliari e Coldiretti, in programma a Cagliari il 29 e 30 giugno.

"Il Vermentino è una delle uve più note e conosciute di tutto il bacino mediterraneo - affermano gli organizzatori Mario Bonamici e Andrea Campurra - e in Italia sono sempre di più i produttori che puntano su questa varietà. Oltre a Sardegna, Toscana e Liguria, troviamo nuove e promettenti produzioni anche in Sicilia, la Puglia e Lazio che puntano a elevare la qualità dei loro prodotti, anche attraverso il confronto in questa competizione".

"L'obiettivo - proseguono gli organizzatori dell'evento - è quello di far diventare il Concorso sempre più importante e partecipato da un gran numero di aziende produttrici. C'è molta attesa e curiosità per questa seconda edizione, faremo di tutto per non disattendere le aspettative".

Potranno essere ammessi al concorso i vini fermi, frizzanti e gli spumanti Dop o Igp purché abbiano la dicitura Vermentino in etichetta e una percentuale minima di vermentino dell''85%.

(Unioneonline/F)

