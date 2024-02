Una fabbrica d’impresa per promuovere l’imprenditorialità. Il venture builder italiano FoolFarmS.p.A. e l’Università degli Studi di Sassari presentano “Innovazione e accelerazione”, un progetto in grado di stimolare la crescita dell’innovazione nazionale. Protagonisti operativi dell’iniziativa sono Foolers Village e l’incubatore di impresa di ateneo CUBACT affiancato dai corsi di studio a forte impatto innovativo targati UNISS.

A differenza di incubatori e acceleratori tradizionali che lavorano con startup già esistenti, i Venture Builder danno vita a nuove imprese partendo direttamente dalle idee, occupandosi dell’intero processo di costruzione aziendale.

Il progetto è un volano per l'economia locale, che genera occupazione e trasforma l’attività dei laboratori di ricerca e il talento degli universitari in nuove aziende secondo l’iper-accelerazione tipica del venture building. Un modello che, in 3 mesi, converte un’idea di business in concetto e, nei successivi 12 mesi, in prodotto pronto per essere lanciato sul mercato.

Responsabili scientifici sono il professor Alessio Tola, delegato al trasferimento tecnologico dell’ateneo sassarese, e Andrea Cinelli, CEO e Founder di FoolFarm S.p.A.

© Riproduzione riservata