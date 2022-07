Potrebbe costituire un'arma per cercare di limitare, almeno a Carbonia, gli effetti della crisi economica perché si prefigge di fare rete fra le imprese. Nasce, dopo il parere positivo espresso dal Consiglio comunale, la Consulta degli Imprenditori.

L'iniziativa deriva da una proposta inizialmente del consigliere di maggioranza Luca Grussu, poi sposata dalla Commissione Attività Produttive.

Gli imprenditori che operano in città e nelle frazioni potranno riunirsi in un organo consultivo creando un tavolo tecnico dal quale trarre spunti per formulare idee e progetti di sviluppo delle attività produttive.

"Nasce così una rete - sottolinea il consigliere Grussu - che ha come finalità quella di rafforzare le aziende: occorre porre le basi di un tavolo tecnico con un regolamento apposito".

L'evoluzione dei processi di vendita e le richieste dei consumatori impongono strategie nuove. La Consulta di Carbonia sarà anche chiamata a esprimere parere sulle linee di indirizzo politico dettate dalla stessa amministrazione municipale in tema di economia, impresa e commercio, "come ad esempio - conclude Luca Grussu - la promozione dei prodotti tipici locali e la collaborazione con altri enti". La Consulta si comporrà di parte politica e di rappresentanza imprenditoriale.

