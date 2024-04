Selezionata tra 14mila imprese, una start up innovativa di Macomer, la Handy Srl, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, "America Innovazione", un premio promosso dalla Fondazione Italia Usa, dedicato agli innovatori italiani che stanno guidando le migliori iniziative imprenditoriali in Italia. Il premio, unico in Sardegna, è stato ricevuto i giorni scorsi dall'imprenditore macomerese Davide Russotti, fondatore, assieme a Timoteo Ruiu, della Handy Srl, start-up di sviluppo software personalizzati per i sistemi informatici, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella Camera dei Deputati, a Roma.

Tenacia, perseveranza e voglia di creare innovazione, sono gli ingredienti vincenti che caratterizzano i due imprenditori. «Siamo fieri di essere tra i 300 destinatari del premio - dice Davide Russotti - Siamo anche gli unici in Sardegna, selezionati tra le 14mila aziende. Un premio che celebra il nostro impegno nell'innovazione e il successo della nostra start up nel mercato globale, a testimonianza della dedizione e della grinta del nostro lavoro».

La Handy Srl è nata due anni fa con l'intento di soddisfare il crescente bisogno di digitalizzazione delle imprese attraverso software altamente tecnologici in grado di massimizzare le potenzialità delle stesse, soprattutto quelle operanti in realtà geografiche spesso isolate. «Il nostro motto - spiega Russotti - è trasformare le sfide in opportunità, digitalizzando le idee. Seppur giovane, la nostra azienda vanta già importanti partecipazioni ad eventi mondiali, tra cui la Global Mobility Call di Madrid, dedicata alla mobilità green e automotive, la Mwc di Barcellona, principale fiera internazionale delle tecnologie mobile, primario appuntamento per il lancio di tutte le novità da parte delle aziende tech, come Google, Meta, Huawei, Microsoft e Android». La Handy Srl è impegnata anche in altri progetti di punta e all'avanguardia. Una eccellenza di Macomer e della Sardegna a livello mondiale.

© Riproduzione riservata