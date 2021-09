Una ciclovia che unisce i paesi di Seulo, Escolca e Villanova Tulo, attraversando villaggi, parchi e aree archeologiche, chiese, nuraghi, fiumi e grotte.

Nasce dalla collaborazione fra i tre comuni coinvolti, che si pongono almeno due obiettivi: attrarre più visitatori e “aumentare il senso di appartenenza di chi vive in questi paesi”.

Nel tracciare il percorso sono stati considerati i maggiori punti di interesse dei tre territori, non mancano la segnaletica e i cartelloni che accompagneranno il ciclo-turista nel suo percorso. Chi non ha la bici la può trovare sul posto, anche a pedalata assistita.

Non solo: nei tre paesi saranno installate delle colonnine di ricarica per la biciclette elettriche e a Escolca ci sarà una mini-officina mobile dove effettuare piccole riparazioni.

Il nome del progetto è “Non solo bici”. "I tre paesi coinvolti - spiega Enrico Murgia, sindaco di Seulo, comune capofila - si sono messi insieme valorizzando sia le loro peculiarità e singolarità, sia le loro differenze, per creare una rete di percorsi turistico-ricreativi che connettano beni culturali a valenze paesaggistico-ambientali. Esistono poi tutta una serie di proposte sportive, oltre la bici e la ciclovia, come la canoa, l'arrampicata, il trekking e i percorsi storico-culturali, che si possono scegliere in ogni momento dell'anno date le condizioni climatiche abbastanza favorevoli. Passiamo infatti dalle zone cerealicole del grano e dell'ulivo di Escolca, ai paesaggi archeologico culturali della valle di Villanovatulo, fino al Flumendosa e alle montagne del Gennargentu nel territorio di Seulo".

