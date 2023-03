Ubs può cantare vittoria: in giornata è stato trovato l’accordo per l’acquisizione di Credit Suisse.

Il colosso svizzero – come riporta il Financial Times –, ha rivisto (al rialzo) la sua proposta, arrivata a sfiorare i due miliardi di dollari. E così le prime due banche svizzere, le cui sedi si trovano l'una di fronte all'altra nella centrale Paradeplatz di Zurigo, celebrano, dopo anni di antagonismo, il loro matrimonio con un evento storico per la Svizzera e per la finanza globale.

Ubs è la risultante di numerose acquisizioni (ben 370) fatte nel corso di oltre 170 anni di storia e con l'operazione messa a segno ha confermato, ancora una volta, il suo slogan aziendale: “We Will Not Rest” (Non ci fermeremo).

