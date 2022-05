Terna ha firmato oggi con le Università degli Studi di Cagliari, Palermo e Salerno l'accordo di collaborazione che sancisce l'avvio formale del Tyrrhenian Lab.

Il progetto, per il quale l'azienda guidata da Stefano Donnarumma investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni, ha l'obiettivo di istituire, in stretta collaborazione con le tre Università, un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti.

L'accordo è stato siglato da Francesco Del Pizzo, Direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna, e dai rettori dei tre atenei coinvolti: Francesco Mola per l'Università di Cagliari, Massimo Midiri per l'Università di Palermo e Vincenzo Loia per l'Università di Salerno.

"Il progetto avviato con Terna – le parole del rettore di Cagliari Francesco Mola – è una risposta coerente con la visione dell'Ateneo: investire sui giovani, formando nuove figure professionali con competenze multidisciplinari e grandi opportunità lavorative, sostenere innovazione e trasferimento tecnologico come chiave della ripresa e dello sviluppo, supportare ricerca e formazione come fattori dello sviluppo di lungo periodo in settori strategici”.

"Il Tyrrhenian Lab è un'occasione unica di sviluppo non solo per le Regioni direttamente coinvolte, ma per il Paese del quale siamo orgogliosi di far parte", la conclusione.

(Unioneonline/v.l.)

