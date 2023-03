La promozione di un territorio con le sue bellezze paesaggistiche e ambientali. L’Isola dell’Asinara e il suo Golfo con i comuni di Porto Torres, Stintino e Castelsardo ospiti d’onore al Forum permanente della Carta Europea del Turismo Sostenibile della Rete dei Parchi di Barcellona. L’attività si colloca nelle azioni programmate dal protocollo sottoscritto tra il Parco nazionale dell’Asinara e la Deputaciò di Barcellona per l’avvio di attività di collaborazione per la tutela della natura nell’area mediterranea.

A guidare la delegazione i sindaci del territorio, di Porto Torres, Stintino e Castelsardo (Massimo Mulas, Rita Vallebella e Antonio Capula), il direttore del Parco Vittorio Gazale, il presidente del Flag Nord Sardegna, Benedetto Sechi, e una rappresentanza delle marinerie di pescatori di Porto Torres e di Stintino.

Lo scambio consisterà in diversi momenti di incontro fra la delegazione sarda e i rappresentanti catalani e sarà l’occasione anche per entrare in contatto con diverse realtà di gestione del turismo sostenibile nella regione Catalana e del sistema delle aree protette, con particolare riferimento al Parco del Garraf e all’Area marina protetta delle Isole Medas, i cui direttori catalani presenteranno sul campo i principali progetti legati alla sostenibilità e allo sviluppo delle attività produttive. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto Blue marine, elaborato dal Parco nazionale e completamente finanziato dalla fondazione privata inglese omonima e dalla Fondazione Capellino.

