Il Comune di Castelsardo protagonista alla Fiera del turismo sostenibile a Milano “Fa la cosa giusta” per la promozione del borgo della città dei Doria all’interno del percorso francescano in Sardegna. Una iniziativa per promuovere una nuova rete per Castelsardo, al fine di integrare l’offerta turistica classica con quella del turismo religioso.

Una partecipazione nata a seguito della sottoscrizione, lo scorso novembre, per la costituzione della Fondazione di partenariato denominata “Fondazione percorso Francescano in Sardegna”, con le amministrazioni comunali di Alghero, Bosa, Cagliari, Cuglieri, Fonni, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Mores, Iglesias, Oristano, Pula, Sanluri, Sassari, Sorso e gli enti francescani "Santa Maria delle Grazie dei Frati minori", “Frati minori conventuali d'Italia” e “Frati minori Cappuccini di Sardegna e Corsica”.

Castelsardo è presente a Milano, all’Allianz MiCo, all’interno della Fiera del turismo sostenibile nello spazio istituzionale di circa 100 metri quadri del padiglione della Regione, dove sono state illustrate le iniziative per un modello di turismo esperienziale, tra cammini, borghi e ospitalità. A fare gli onori di casa, l’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, che ha anche accolto in visita il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

