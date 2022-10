Incontro a Villa Devoto tra il governatore Christian Solinas e i vertici Anas (che in Sardegna gestisce circa 3000 km di strade statali), l'ad Aldo Isi e il capo compartimento della Sardegna Francesco Ruocco.

“Molti i temi in discussione – spiega la Regione -, dai cantieri aperti sulla 131 alla 195 Sulcitana, alla quale mancano i lotti finali in prossimità di Cagliari, agli interventi infrastrutturali in Gallura tra Olbia e Santa Teresa necessari non solo per il traffico turistico ma anche per il tessuto economico e produttivo e gli scambi commerciali con la Corsica caratterizzati da un alto volume di traffico di mezzi pesanti”.

Dal vertice sono emersi anche passi avanti per il progetto di realizzazione della Sassari-Alghero. La gara per l’opera – attesa da tempo e considerata strategica per la viabilità del territorio – potrebbe essere bandita entro la fine dell’anno.

Nel corso del faccia a faccia, Solinas ha sollecitato inoltre “una accelerazione nell'iter di progettazione di un'opera di fondamentale importanza, ovvero un ‘collegamento orizzontale’ tra le 2 coste. Sulla trasversale sarda si lavora su 3 ipotesi di tracciato, con una spesa che dovrebbe aggirarsi sui 2 miliardi di euro”.

L'assessore ai Lavori pubblic Aldo Salaris ha invece fatto il punto con Anas sui lavori relativi alla 131 e alla 131 dcn, e sui forti ritardi che si registrano nei cantieri.

Programmate inoltre anche nuove opere per la sicurezza dei tracciati e l'eliminazione dei nodi critici di Paulilatino e Macomer.

