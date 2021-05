Tutto da rifare per la gara di affidamento in concessione del servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci nella tratta Genova-Porto Torres e viceversa, con obblighi di servizio pubblico per la continuità territoriale marittima.

Secondo quanto si apprende prima Tirrenia-Cin e poi Grandi Navi Veloci (Gnv) sono state escluse dal bando. Un colpo di scena non prevedibile all'atto di apertura delle buste, quando erano rimaste in gara le due compagnie marittime, e che di fatto azzererebbe la procedura che dovrà ripartire da zero.

L'ufficialità dell'indiscrezione si avrà solo quando Invitalia, che per conto del ministero dei Trasporti ha gestito la gara, pubblicherà l'esito definitivo.

Sul bando pesa poi il ricorso presentato da Grimaldi al Tar del Lazio e che sarà discusso nel merito il prossimo 4 giugno.

