Il Covid ha fatto spendere agli italiani 2,3 miliardi di euro in un anno.

La stima è di Iqvia, provider globale di dati in ambito sanitario e farmaceutico, che ha analizzato il “paniere” dei prodotti direttamente collegati alla pandemia di coronavirus, evidenziando dati interessanti per capire l’impatto che ha avuto l’emergenza anche sulle tasche delle famiglie.

Qualche esempio: per fare i test antigenici in farmacia gli italiani hanno speso nel 2021 circa 140 milioni di euro, un numero letteralmente “esploso” nell'ultima settimana dell'anno, quando è scattata la corsa al tampone per trascorrere le feste e partecipare a cenoni natalizi e di San Silvestro in sicurezza. Altri 143 milioni di euro sono stati spesi in farmacia per l'acquisto di mascherine.

Tra i prodotti che hanno avuto un boom nel 2021 a causa dell’emergenza ci sono anche saturimetri, termometri, probiotici immunostimolanti, vitamine, calmanti e prodotti per tosse e raffreddore.

Il totale, come detto, arriva a quasi due miliardi e mezzo di euro.

