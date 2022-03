Tra gennaio e febbraio di quest’anno in Sardegna è cresciuto del 35,7 per cento rispetto alla fine del 2021 l’importo dei lavori incentivati con il Superbonus, con una media nazionale che si attesta sul 32 per cento.

Secondo i dati del Centro studi della Cna sarda, al 28 febbraio 2022 le pratiche censite risultano essere state 4.065, per un importo di investimenti pari a 719 milioni, di cui 474 per lavori ultimati.

Ma la propensione a utilizzare il Superbonus per intervenire sul patrimonio esistente è ancora scarsa: solo 776 edifici soggetti a intervento ogni 100mila esistenti. Nel 2021 il livello degli investimenti in riqualificazione edilizia si attesta su oltre 850 milioni, con un balzo importante rispetto al 2020, eppure restano i sono margini per un'ulteriore espansione: il rinnovo residenziale totale nell'Isola arriva al 51%, a fronte di un'incidenza nazionale del 68%.

"Dopo un avvio d'anno più positivo delle aspettative, si pone oggi la delicatissima questione dei livelli dei prezzi delle commodity - dicono Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni - Un problema che coinvolge l'intera filiera delle costruzioni. Se non si allineano i prezzi d'appalto ai valori di mercato sono a rischio la realizzazione delle opere infrastrutturali e centinaia di cantieri. Anche sul livello regionale occorrono azioni concrete per evitare il blocco del settore: l'assessore Salaris apra un tavolo di confronto con le imprese".

