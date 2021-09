Accesso più facile alla Silicon Valley per le start up sarde più innovative e internazionali grazie al Desk San Francisco.

L'Aspal, l'agenzia per le politiche attive del lavoro, e il centro regionale di programmazione della Regione apriranno una loro sede all'interno del "Mind the Bridge Innovation Center" di San Francisco.

"Con questa ulteriore iniziativa si rafforza in modo deciso il ruolo di facilitatore che la Regione vuole svolgere a favore del suo sistema dell'innovazione e delle imprese sarde che sempre più si stanno ritagliando nel mondo un ruolo rilevante", ha dichiarato l'assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino.

"Col Desk San Francisco cerchiamo di sostenere le imprese sarde, di favorire lo sviluppo economico della regione e di incrementare le opportunità di inserimento lavorativo", ha sottolineato la direttrice generale dell'Aspal Maika Aversano.

"Il progetto è ampio perché prevede anche attività di formazione e capacity building per target diversi che possono davvero rafforzare le competenze di internazionalizzazione dei giovani sardi", ha aggiunto.

Alberto Onetti, chairman di Mind the Bridge che da quindici anni supporta le imprese italiane ha spiegato quali sono i mercati da seguire con maggiore interesse: "Ci sono tanti temi come l'e-mobility, la decarbonizzazione o il turismo che, se opportunamente monitorati, potranno rappresentare un valore aggiunto per la Regione e una spinta all'innovazione e alla crescita per le imprese sarde, sia per quelle già presenti sul territorio della Silicon Valley sia per quelle che vorrebbero espandere qui il loro mercato".

