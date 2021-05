Oggi su L’Unione Sarda in edicola, in omaggio, lo "Speciale 730".

Al suo interno troverete tutte le scadenze per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, le istruzioni su come scaricare e modificare la dichiarazione precompilata, e anche le voci da inserire nel 730 per ridurre il peso delle tasse. Ma non solo.

- Come si accede e cosa occorre – Le credenziali digitali necessarie per visualizzare la precompilata (Spid, Carta d’identità elettronica, Cns, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate) e la scelta del modello.

- Accettazione modifica o integrazione – Le tre operazioni messe a disposizione del contribuente a partire dallo scorso 19 maggio, prima di inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.

- Tutti i rimborsi – Dal trasporto pubblico alle spese sanitarie, al canone d’affitto fino al mantenimento: ecco cosa si può recuperare.

- Come inserire superbonus e agevolazioni – L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per tutte le spese detraibili in dichiarazione.

- Beneficenza, solidarietà, politica e sport – L’indicazione della destinazione dell’8, 5 e 2 per mille della propria Irpef in favore di associazioni, istituzioni religiose e partiti.

- I consigli dei commercialisti cagliaritani – Gli errori da evitare e le buone pratiche: pagamenti tracciabili per non incorrere in sorprese e ottenere i rimborsi, come utilizzare il pin per avere i documenti, quali spese sanitarie vengono inviate in modo automatico, le agevolazioni dagli sconti-vacanze alle ristrutturazioni.

© Riproduzione riservata