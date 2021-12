La giunta regionale ha approvato una variazione di bilancio per stanziare 15 milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie del Fondo (R)esisto.

"La Regione si dimostra ancora una volta Istituzione attenta ai lavoratori, pronta a salvaguardare i posti di lavoro e a ricucire gli strappi della crisi, sostenendo nei fatti e con decisione il tessuto produttivo sardo", spiega il governatore della Regione Christian Solinas.

"Le misure poste in essere nel corso della crisi hanno fatto da paracadute sociale, il Fondo (R)esisto è certamente una di queste", ha aggiunto l’assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino, evidenziando “l'impegno fin qui profuso per accompagnare il rilancio dell'economia sarda”.

"Siamo stati in grado di intercettare i bisogni delle imprese e siamo riusciti a dare gli strumenti per favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori e oggi, come promesso, rafforziamo la misura trovando copertura per le domande rimaste inevase", ha spiegato invece l’assessore del Lavoro, Alessandra Zedda. "Andiamo incontro alle esigenze occupazionali della nostra regione mettendo a disposizione dei cittadini sardi gli strumenti più idonei a garantire posti di lavoro, formazione adeguata e calibrata sulle nuove esigenze del mercato, politiche di sviluppo che abbiano effetti e ricadute positive sul mercato del lavoro".

Più in generale, favorire l'occupazione, rafforzare le competenze della forza lavoro attraverso percorsi di formazione mirati e agevolare le imprese che vogliono creare posti di lavoro sono, secondo Zedda, le condizioni necessarie per favorire la crescita economica e consentire alla Sardegna di ripartire: " Abbiamo individuato gli strumenti per far sì che questo possa accadere e ora proseguiamo sulla strada tracciata", ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.

