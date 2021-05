Il consigliere Comunale Paride Casula ha richiesto che il sindaco metta a disposizione dei cittadini e degli operatori un servizio informativo per l’accesso alle varie tipologie di incentivi statali previsti dalla legge 77/2020 (“Decreto Rilancio”). Dal Superbonus 110% al bonus facciate e alle altre forme di incentivazione per promuovere la diffusione del risparmio e dell’efficienza energetica, i cittadini devono essere nella condizione di ottenere informazioni e “suggerimenti” utili per orientarsi alle opportunità legate al risparmio energetico a alla riduzione delle emissioni di CO2, ma anche al decoro urbano degli immobili della cittadina Sinnaese ricca di una variegata tipologia di immobili da salvaguardare e valorizzare.

Il consigliere Casula ribadisce che l’apertura dello sportello per la riqualificazione energetica sarebbe uno strumento e un segnale che deve essere dato al paese perché colga tutte le opportunità fornite dalla legge 77/2020. “Bisogna battersi per una città di ultima generazione a basso impatto ambientale e per una riqualificazione di tutti i nostri quartieri".

Sicuramente una necessità: imprenditori, tecnici, privati hanno necessità di avere certezze su un tema tanto attuale che non riesce a decollare anche a causa della burocrazia. Il sindaco Anedda si è detto favorevole all'allestimento dello sportello di esperti. Casula ne ha preso atto. "Attendiamo i fatti – ha detto - c'è assoluta necessità di smuovere l'edilizia. Il super bonus e il bonus facciate sono occasioni uniche".





© Riproduzione riservata