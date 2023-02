Sempre più stranieri cercano casa in Sardegna. Un vero e proprio boom che segue l’ottima performance già registrata nel 2022: nel gennaio 2023, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, le richieste di abitazioni nell'Isola sono cresciute del 29,41%. Nella provincia di Sassari sono più che raddoppiate, +101,3%.

I dati sono contenuti nell’ultimo report del portale Gate-away.com, dedicato esclusivamente ai cittadini stranieri che vogliono comprare casa nell’Isola.

Quanto alle preferenze di gennaio, Sassari si conferma nettamente al primo posto con il 77% sul totale delle richieste, seguono il Sud Sardegna con il 10,35% e il Cagliaritano con il 5%.

Il comune più richiesto è La Maddalena, 11,8% delle richieste sul totale mensile. Seguono Badesi, 8,8%, Trinità d’Agultu e Vignola che come Budoni fanno registrare il 7,32%. Rispetto allo stesso mese del 2022 la maggiore crescita è invece rilevata a Castelsardo, +180%.

Già nel 2022 i dati erano ottimi con un +27% di ricerche rispetto al 2021. Una forte crescita in tutte le province ad eccezione di Cagliari: è 48,64% nel Sud Sardegna, +43,14% nel Sassarese, +12,36% nell’Oristanese.

CHI CERCA, COSA CERCA E PERCHÉ

Gli stranieri cercano soprattutto ville (35,61% del totale), seguono appartamenti (20,06%) e villette a schiera (10,68%). La casa deve essere nuova o completamente ristrutturata per quali il 90% delle persone che la cercano. Il 70,23% vuole un giardino, due su tre la cercano senza piscina.

Le maggiori richieste arrivano dagli Stati Uniti, 23% del totale. Seguono Germania con il 18,8%, Regno Unito 8,42% e Francia 6,59. In grande crescita anche gli spagnoli, le cui richieste sono aumentate del 211% nel 2022 rispetto all’anno precedente.

Passiamo alle fasce di prezzo: il 38,78% degli stranieri cerca case tra i 100 e i 250mila euro, il 22,75% tra i 250 e i 500, il 20,49% sotto i 100mila euro, il 9,18% sopra il milione e l’8,8% tra il mezzo milione e il milione.

La quasi totalità di chi cerca casa nell’Isola ha più di 46 anni, questa la suddivisione per fasce d’età: il 46% tra i 56 e i 65 anni, il 29% più di 66, il 20% tra i 46 e i 55, il 4% fra i 36 e i 45, l’1% nella fascia d'età 18-35 anni.

Si cerca casa in Italia per la pensione, per cambiare vita o per trascorrere lunghi periodi di vacanza. Il 22% auspica anche un trasferimento definitivo. Ostacoli per l’acquisto? La burocrazia, secondo un potenziale acquirente su quattro, la tassazione eccessiva secondo il 24%.

