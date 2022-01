Assemblea straordinaria e proclamazione dello stato di agitazione per i 90 dipendenti della storica struttura sanitaria di riabilitazione "Opera Gesù Nazareno" di Sassari (Gena), che aspettano da due anni l'adeguamento dei contratti agli accordi nazionali.

"Dopo circa due anni dalla firma del contratto collettivo, ai dipendenti della storica struttura che dal 1955 opera nel campo della riabilitazione per giovani con disabilità psichica, non sono state applicate le nuove condizioni economiche e normative che comportano un incremento mensile di stipendio di circa 150 euro", hanno spiegato i segretari territoriali dei sindacati Fp Cgil, Antonio Canalis, Cisl Fp, Antonio Monni, e Uil Fpl, Augusto Ogana.

"Abbiamo cercato ogni forma di mediazione e concesso un tempo adeguato alla direzione della struttura per trovare una soluzione, che non è arrivata. Per questo il 17 gennaio abbiamo convocato l'assemblea dei lavoratori e proclameremo lo stato di agitazione", hanno aggiunto i leader delle tre sigle.

