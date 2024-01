Le rappresentanze della Consulta delle Costruzioni - Cgil Fillea, Filca Cisl e Feneal Uil di Sassari – insieme a Cna, Aniem, Anaepa, Agci e Ance, e della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Sassari esprimono un accorato appello al Consiglio regionale della Sardegna, affinché, prima della chiusura dell’attuale legislatura, si riunisca per l’approvazione del Progetto di Legge, supporto concreto delle imprese cessionarie del “Superbonus 110%”, ma anche delle altre agevolazioni edili, che hanno crediti non assorbiti dal mercato e ancora cedibili.

«È necessario nell’interesse di tutta la filiera delle costruzioni della Sardegna», sostengono i soggetti interessati. I bonus fiscali destinati all’edilizia, negli ultimi tre anni, come nel resto d’Italia, hanno generato anche in Sardegna ricadute occupazionali molto positive, consentendo la riqualificazione di migliaia di edifici, oltre a rilanciare la crescita economica della regione. Ma da un anno a questa parte, il mercato dei crediti fiscali, come ormai ben noto, ha cessato di esprimere i suoi effetti positivi con il blocco degli acquisti da parte degli istituti bancari ed assicurativi, a causa del raggiungimento dei plafond stabiliti dagli stessi istituti.

«Si ritiene indispensabile, pertanto, che anche la Regione intervenga con altrettanta determinazione e rapidità sulla problematica dei crediti incagliati, attraverso il coinvolgimento delle partecipate regionali sul mercato dei crediti fiscali come soggetti acquirenti, al fine di sbloccare le ingenti risorse accantonate sui cassetti fiscali di imprese e liberi professionisti con sede in Sardegna». Le rappresentanze della Consulta delle Costruzioni e della Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Sassari sono state già ascoltate in audizione presso la III Commissione (Programmazione, bilancio e politiche europee) e la IV Commissione del Consiglio regionale (Attività produttive), rilevando parere positivo per l’approvazione di una norma sul modello della Regione Basilicata. Ora manca solo il passaggio finale di approvazione del progetto di legge Maieli recante “Interventi a favore della circolazione dei crediti fiscali ai fini dell’efficientamento energetico del patrimonio edilizio regionale”.

