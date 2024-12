Una vetrina interattiva e che resta visibile 24 ore, anche a negozio chiuso. Se è vero che ormai il 38% del commercio avviene online, i negozi di vicinato possono tornare a essere più competitivi e accattivanti grazie a una tecnologia di costo accessibile, che può anche essere coperto dai voucher della Camera di Commercio.

Questa mattina è stato presentato il progetto 4.0, l'iniziativa dell'Innovation Lab dell'ente camerale di Sassari. Commercianti, artigiani e operatori possono confrontarsi con un team di esperti per approfondire il funzionamento delle nuove tecnologie, finalizzate alla transizione digitale delle imprese, e scoprire come adattarle alla propria attività.

La vetrina interattiva è un’esperienza che cattura l'attenzione del cliente e lo invita ad avvicinarsi e interagire con interfacce graficizzate e display digitali. La teca olografica consente di mostrare prodotti anche non presenti in negozio o in magazzino. E' poi possibile creare sfondi digitali per abbellire la vetrina e si possono ripprodurre anche i prodotti in 3D, scegliendo con un semplice tocco sulla vetrina il tipo di merce.

L'altro vantaggio è la possibilità di modificare quando si vuole la vetrina digitale, come allestimento, veste grafica e proposizione di prodotti.

