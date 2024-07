Il Comune lancia il bando De Minimis: sino al 30 settembre sarà possibile presentare la domanda per la concessione dei contributi a fondo perduto, un intervento che mira a supportare imprese ed operatori economici del tessuto produttivo di Sarroch.

L'importo del contributo richiedibile è compreso tra un minimo di 10mila euro e un massimo di 50mila: si potrà chiedere una percentuale massima dell’80% dell’importo complessivo dell’investimento.

«Il bando – dice il sindaco, Angelo Dessì - si colloca nel più ampio quadro di azioni che stiamo portando avanti per supportare l’economia locale, oltre al sistema di welfare costruito con la Rete Territoriale di Sarroch e con le attività commerciali locali, il bando De Minimis rappresenta un'ulteriore misura volta a incrementare lo sviluppo di un tessuto economico e imprenditoriale solido e diversificato». Gabriella Orrù, consigliera comunale con delega alle Attività produttive, spiega quali proposte verranno finanziate: «Gli investimenti devono far riferimento a uno o più dei seguenti ambiti di intervento, come avvio di nuove attività, con particolare attenzione all'insediamento nel centro storico con apertura di nuovi punti vendita o di servizi, riqualificazione, ammodernamento e abbellimento di attività esistenti».

